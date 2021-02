Футболистам пришлось толкать заглохшую на поле карету скорой

Футболистам «Браги» и «Порту» пришлось толкать машину скорой помощи, которая заглохла на поле во время матча 1/2 финала Кубка Португалии. Видео опубликовано на странице FotMob в Twitter.

На 70-й минуте встречи защитник «Браги» Давид Карма получил травму после грубой игры полузащитника «Порту» Луиса Диаса. На поле выехала машина, в которую поместили игрока.

Однако карета скорой заглохла и не смогла выехать с газона. Игроками обеих команд пришлось толкать автомобиль.

Первая встреча 1/2 финала Кубка Португалии завершилась со счетом 1:1.

If anyone is wondering why there was 12 minutes of injury time in the Braga vs. FC Porto game, here's the answer.



After a serious injury to David Carmo, the ambulance sent to take him from the field got stuck in the mud.



