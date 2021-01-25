Тренер сборной Норвегии поделился мнением о Большунове
Андрей Черников
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Наставник сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум поделился мнением об Александре Болшунове, передает Nettavisen.
Напомним, финн Йони Мяки подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии. Сборную России дисквалифицировали, лишив бронзовой медали.
«Если бы нечто подобное произошло на улице Осло, то Большунов рисковал бы оказаться в полиции. Но вообще мы очень уважаем сборную России. Большунов — лучший лыжник в мире», — сказал Носсум.
Ранее Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова после этапа Кубка мира.