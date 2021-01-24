Тренер Большунова прокомментировал конфликт россиянина с финским лыжником

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал конфликт своего подопечного с финном Йони Мяки, передает Sport24.

Напомним, финн подрезал Большунова на финише, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии.

«Саша не смог сдержать эмоции. Мне удивительна позиция жюри. Они не рассматривают то, что финн загнал Сашу борт, не пропуская его. Я сомневаюсь в их компетенции по отношению к спортсменам из России», — сказал Бородавко.

Ранее сообщалось о том, что сборная России дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира.