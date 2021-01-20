Фазель обнадежил Минск в вопросе возможного проведения ЧМ по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о потенциале Белоруссии принять чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, когда в стране наладится диалог между оппозицией и властью, то проведение мирового хоккейного первенства станет возможным.

Фазель вспомнил успешный опыт проведения чемпионата мира в 2014 году и призвал белорусское руководство наладить контакт с оппозицией, чтобы избежать войны.

«Все хотят жить в мире», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс».