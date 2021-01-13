Агент прокомментировал слухи о нежелании Пепе переходить в «Зенит»
Карен Саркисян
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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о нежелании нападающего бразильского «Гремио» Пепе переходить в петербургский «Зенит».
По словам агента, не стоит придавать значения слухам.
Барбоза отмечает, что если «Зенит» захочет, то Пепе будет играть за петербургский клуб.
«Он будет играть там, где предложат лучшие условия», — передает его слова «Спорт День за Днем».