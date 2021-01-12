Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ по хоккею в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

«Я заявил «международникам», что мы готовы организовать турнир хоть завтра. Для этого немало предстоит сделать. К сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна», — передает слова Лукашенко «БелТА».



Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ-2021 без Латвии.