Месси обошел Роналду по количеству точных ударов со штрафного

Капитан «Барселоны» Лионель Месси обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, сообщает Opta Sport в Twitter.

В матче 18-го тура чемпионата Испании против Гранады аргентинский форвард забил свой 48 мяч со стандартного положения во всех турнирах. В активе Роналду 47 голов со штрафных.

Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Аргентинец отметился дублем.

Ранее сообщалось, что Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.