Месси обошел Роналду по количеству точных ударов со штрафного
Антон Борисов
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, сообщает Opta Sport в Twitter.
В матче 18-го тура чемпионата Испании против Гранады аргентинский форвард забил свой 48 мяч со стандартного положения во всех турнирах. В активе Роналду 47 голов со штрафных.
Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Аргентинец отметился дублем.
Ранее сообщалось, что Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.