Боец из США хочет поставить душу на победу Макгрегора над Хабибом
Андрей Черников
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Американский боец смешанного стиля Диллон Дэнис заявил о том, что хочет поставить душу на победу Конора Макгрегора над россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает BJPenn.com.
Дэнис отметил, что Хабиб действует слишком однообразно, но Конору нужно будет провести правильную подготовку и серьезно настроиться на поединок.
Стоит отметить, что американец является спарринг-партнером ирландца.
Ранее Хабиб включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC.