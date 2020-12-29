Боец из США хочет поставить душу на победу Макгрегора над Хабибом

Американский боец смешанного стиля Диллон Дэнис заявил о том, что хочет поставить душу на победу Конора Макгрегора над россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает BJPenn.com.

Дэнис отметил, что Хабиб действует слишком однообразно, но Конору нужно будет провести правильную подготовку и серьезно настроиться на поединок.

Стоит отметить, что американец является спарринг-партнером ирландца.



Ранее Хабиб включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC.