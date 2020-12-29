АПЛ могут прервать на две недели из-за коронавируса

Английскую премьер-лигу (АПЛ) могут прервать на две недели в январе после всплеска случаев заболевания коронавирусом, сообщает The Telegraph.

Такую возможность обсуждают председатели турнира.

Отмечается, что некоторые менеджеры топ-клубов стали в неформальных разговорах обсуждать подобный вариант после переноса матча «Эвертон» — «Манчестер Сити».



Ранее сообщалось о том, что в чемпионате Англии за неделю зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19.