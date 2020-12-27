Двум участникам избиения Минеева навсегда запретили приходить на турниры Fight Nights

Двум участникам избиения бойца Владимира Минеева навсегда запретили приходить на турниры Fight Nights, передает «СЭ».

«Я идентифицировал двух людей. Их больше не будет на турнирах. Эти люди били Минеева ногами. Мы их на турниры не пустим. По крайней мере, я для этого все сделаю», — сказал глава промоушена Камил Гаджиев.

Напомним, инцидент произошел во время турнира Fight Nights. Драка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым вылилась в массовую потасовку.

Ранее Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт между Исмаиловым и Минеевым.