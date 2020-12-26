Джоджуа прокомментировала конфликт между Исмаиловым и Минеевым

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, передает «Чемпионат.com».

«Минеев показал сильное неуважение к Маге. На это нужно отвечать. Если вне соревнований драться не надо, то и унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придется ответить», — сказала Джоджуа.

Напомним, конфликт, который произошел между спортсменами на турнире Fight Nights, перерос в массовую драку.



Ранее Минеев высказался о потасовке с Исмаиловым.