Джоджуа прокомментировала конфликт между Исмаиловым и Минеевым
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, передает «Чемпионат.com».
«Минеев показал сильное неуважение к Маге. На это нужно отвечать. Если вне соревнований драться не надо, то и унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придется ответить», — сказала Джоджуа.
Напомним, конфликт, который произошел между спортсменами на турнире Fight Nights, перерос в массовую драку.
Ранее Минеев высказался о потасовке с Исмаиловым.