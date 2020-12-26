Лавров назвал неприемлемым запрет руководителям страны посещать международные турниры

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет руководителям страны посещать международные спортивные турниры.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года.

Запрет на посещение крупных спортивных форумов касается всех высших чиновников страны: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной думы и главы государства.

«Считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания», — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».



Ранее Лавров рассказал о том, кого он хочет видеть тренером «Спартака».