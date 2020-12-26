Тарасова поделилась впечатлениями от произвольной программы женщин на ЧР
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от произвольной программы женщин на чемпионате России, передает «СЭ».
Напомним, в соревнованиях победила Анна Щербакова.
«Сегодня был сумасшедший уровень. Очень рада за Аню, что она теперь трехкратная чемпионка. Я тоже рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Тутберидзе», — сказала Тарасова.
Также она отметила, что все спортсменки из лидирующей группы были бриллиантом.
Ранее Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию.