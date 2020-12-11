Бубнов высказался о результатах российских клубах в еврокубках

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о результатах российских клубов в еврокубках, передает Sportbox.ru.

Напомним, в весеннюю часть еврокубков попал лишь «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. «Быки» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы уступаем зарубежным командам в скорости и мобильности. Не стоит ждать скорого улучшения ситуации. Пока не будут сделаны выводы, в том числе в тренировочном процессе, ничего не изменится», — сказал Бубнов.



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