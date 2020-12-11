Игрок ЦСКА Обляков подвел итоги группового этапа ЛЕ

Игрок московского ЦСКА Иван Обляков подвел итоги группового этапа Лиги Европы, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Было много моментов, но невезение мешало забить, попасть по воротам. Не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но в целом неудачный турнир получился», — сказал футболист.

Напомним, красно-синие заняли последнее место в группе K. Соперниками армейцев были загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Виктора Гончаренко смогли набрать три очка.

Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.