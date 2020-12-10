Российские клубы одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0.
Таким образом, российские клубы одержали одну победу в 18 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 6 тур
«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 2:0
Голы: 1:0 — Зюле, 63, 2:0 — Шупо-Мотинг, 80.
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.