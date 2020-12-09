Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила в Париже и завершилась со счетом 5:1.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил дубль.

Таким образом, Мбаппе обошел нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, став самым молодым игроком, забившим 20 мячей в Лиге чемпионов

Напомним, что нападающий «ПСЖ» играл за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 6 тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — 5:1

Голы: 1:0 — Неймар, 21; 2:0 — Неймар, 38; 3:0 — Мбаппе, 42; 4:0 — Неймар, 50; 4:1 — Топал, 57; 5:1 — Мбаппе, 62.