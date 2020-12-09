Полузащитник сборной Словении ждет матча с Россией и Хорватией

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол, выступающий на правах аренды в немецком «Ганновере», прокомментировал результаты жеребьевки, передает Sport24.

По словам полузащитника, он очень доволен жеребьёвкой и для него это лучший вариант группы. Бийол отмечает, что всем будет совсем не просто и у каждой сборной равные шансы пройти отбор к чемпионату мира.

«России по силам решить эту задачу. Я же жду матчей со сборными России и Хорватии. С хорватами особенно жду встречи. И не только из-за Николы Влашича, но и потому что это наши соседи», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.