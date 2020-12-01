Полузащитник «Краснодара» рассказал о настрое на матч с «Ренном»
Карен Саркисян
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о настрое на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном», передает «Чемпионат.com».
По словам полузащитника, «Краснодар» настроен решительно. Кабелла отмечает, что задача российской команды — воспрять и как можно скорее одержать победу.
«Нам нужно спасти первую часть чемпионата не только для команды, но и для болельщиков. Хотим показать, на что способны», — добавил он.
Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.