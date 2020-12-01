Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от матча с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном», передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, встреча с «Ренном» является с ключевой с точки зрения выхода в евровесну. Мусаев отмечает, что настрой у «Краснодара» максимальный и все силы будут направлены на игру с французской командой.

«Все наши мысли только о «Ренне» и о том, как пройти дальше в Европу», — добавил он.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.