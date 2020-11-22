Стали известны составы на матч РПЛ «Рубин» — «Ростов»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Ростовом».
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Шатов, Зуев, Бакаев, Макаров.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Тугарев, Норманн, Хашимото, Полоз, Алеесами, Байрамян, Еременко.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее рэпер Кравц стал болельщиком футбольного клуба «Ростов».