Сборная Испании не может выиграть в гостях семь матчей подряд

Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Испании в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, сборная Испании не может выиграть в гостях семь игр подряд. Это худший результат испанской команды с 1993-го года.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.



Лига наций. Лига A. Группа 1. 5-й тур

Швейцария — Испания — 1:1

Голы: 1:0 — Фройлер, 26; 1:1 — Морено, 89.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.