Фигурист Морозов заражен коронавирусом

Двукратный чемпион Европы в парном катании Владимир Морозов заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал источник, близкий к ситуации.

«У Владимира диагностировали коронавирус. Сейчас фигурист чувствует себя нормально», — сказано в сообщении.

Морозов выступает в парном катании вместе с Евгенией Тарасовой. Примечательно, что да этого дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России.

Ранее сообщалось, что появилось совместное фото Медведевой со штабом Тутберидзе.