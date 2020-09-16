Фигурист Морозов заражен коронавирусом
Анастасия Мартыненко
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Двукратный чемпион Европы в парном катании Владимир Морозов заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал источник, близкий к ситуации.
«У Владимира диагностировали коронавирус. Сейчас фигурист чувствует себя нормально», — сказано в сообщении.
Морозов выступает в парном катании вместе с Евгенией Тарасовой. Примечательно, что да этого дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России.
Ранее сообщалось, что появилось совместное фото Медведевой со штабом Тутберидзе.