Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил разгромное поражение от ЦСКА со счетом 0:3 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, чеченской команде в каких-то эпизодах не хватило удачи и мастерства.

«При 0:0 мы попали в штангу, при 0:1 мы попали в штангу. Вопрос с пенальти вообще бесспорный, пусть с этим разбираются люди, которые должны в этом разбираться.

Будем работать, совершенствовать физическую форму и мастерство, чтобы преуспевать в этих моментах», — сказал Талалаев.

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