Агент Вагнера оценил шансы своего клиента стать игроком ЦСКА

Агент футболиста Вагнера Лава Эвандро Феррейра оценил шансы своего клиента стать игроком московского ЦСКА, передает Yahoo.com.

«У нас был разговор с клубом из Азии, который очень хотел заполучить Вагнера. Все было на очень продвинутой стадии, но застряло. Вагнер может стать игроком «армейцев». Возможно, все решится в ближайшее время», — сказал Феррейра.

Напомним, в составе ЦСКА форвард становился обладателем Кубка УЕФА.



Ранее ситуацию с переходом Вагнера Лава в ЦСКА назвали странной.