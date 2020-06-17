Агент Вагнера оценил шансы своего клиента стать игроком ЦСКА
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Агент футболиста Вагнера Лава Эвандро Феррейра оценил шансы своего клиента стать игроком московского ЦСКА, передает Yahoo.com.
«У нас был разговор с клубом из Азии, который очень хотел заполучить Вагнера. Все было на очень продвинутой стадии, но застряло. Вагнер может стать игроком «армейцев». Возможно, все решится в ближайшее время», — сказал Феррейра.
Напомним, в составе ЦСКА форвард становился обладателем Кубка УЕФА.
Ранее ситуацию с переходом Вагнера Лава в ЦСКА назвали странной.