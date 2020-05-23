Опубликован постер турнира UFC 250

В официальном Instagram-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликован постер предстоящего турнира.

Отметим, что главным боем предстоящего мероприятия станет противостояние между Амандой Нуньес и Фелицией Спенсер.

Предварительная дата проведения турнира — 6 июня, место проведения до сих пор официально не объявлено.

Напомним, что прошлый ивент UFC 249 прошел при пустых трибунах в Джексонвилле, штат Флорида, США.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт оценил перспективы турниров на бойцовском острове.