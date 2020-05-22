Гэтжи заявил, что Хабиба уже побеждали в октагоне

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи не считает Хабиба Нурмагомедова непобежденным бойцом.

Свою позицию американец аргументировал спорным поединком россиянина против Глейсона Тибау.

«Думаю, Хабиб проиграл поединок Тибау. Мой возможный бой с Конором? Сначала я побью Хабиба, а затем Конора. Я не такой жадный как Макгрегор, чтобы гнаться за этим поединком. Победы в схватках с Конором и Хабибом сделают меня легендой ММА», — цитирует Джастина The Sun.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке 9 мая Джастин Гэтжи на UFC 249 техническим нокаутом одолел Тони Фергюсона.

Ранее стала известна новая информация о состоянии отца Хабиба.