Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

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Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, семь клубов рассматривают вариант с пропуском следующего сезона в КХЛ. В их число вошли финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», «Сочи», «Северсталь», рижское «Динамо», «Нефтехимик» и «Амур». Первые два клуба уже снялись с последнего розыгрыша плей-офф, который в итоге был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19.

Также утверждается, что «Йокерит», «Барыс» и рижское «Динамо» могут отказаться от участия в КХЛ сезона-2020/21 исключительно по причине закрытого авиасообщения с Россией. При этом минское «Динамо» и китайский «Куньлунь» не планируют сниматься со следующего розыгрыша лиги. Другие же клубы столкнулись с финансовыми трудностями.

Ранее от участия в КХЛ сезона-2020/21 официально отказался «Адмирал» из Владивостока.