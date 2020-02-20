«Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» в перенесенном матче АПЛ
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В перенесенном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» выиграл у лондонского «Вест Хэма».
Встреча состоялась на поле действующих чемпионов Англии, расположенном на стадионе «Этихад», и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Родриго Эрнандес и Кевин Де Брейне.
После этой победы подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 54 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
«Вест Хэм» остался на 18-ой месте в зоне вылета.
Ранее сообщалось, что экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско .