«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ливерпуль» проиграл мадридскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Сауль.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта.
Ранее был представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 1:0
Голы: 1:0 — Сауль, 8.