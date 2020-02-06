Слуцкий лично звонил Кокорину по поводу перехода в «Рубин»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий лично заинтересован в переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Чемпионат».

В связи с этим бывший тренер сборной России позвонил игроку петербургского клуба, чтобы ускорить процесс совершения данного трансфера.

Напомним, что Кокорин был переведен в состав «Зенита-2», вместе с которым отправился на предсезонную подготовку. Перевод игрока из основной команды был обусловлен тем, что 28-летний нападающий отказался от аренды в футбольный клуб «Сочи», несмотря на договоренность между клубами.

Последние полтора года футболист не появлялся на поле в связи с тем, что отбывал наказание в СИЗО, а затем в колонии, за участие в драках в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с представителями калининградской «Балтики».