Слуцкий лично звонил Кокорину по поводу перехода в «Рубин»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий лично заинтересован в переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Чемпионат».
В связи с этим бывший тренер сборной России позвонил игроку петербургского клуба, чтобы ускорить процесс совершения данного трансфера.
Напомним, что Кокорин был переведен в состав «Зенита-2», вместе с которым отправился на предсезонную подготовку. Перевод игрока из основной команды был обусловлен тем, что 28-летний нападающий отказался от аренды в футбольный клуб «Сочи», несмотря на договоренность между клубами.
Последние полтора года футболист не появлялся на поле в связи с тем, что отбывал наказание в СИЗО, а затем в колонии, за участие в драках в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с представителями калининградской «Балтики».