Хованцев поделился мнением о чемпионате мира по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о ходе подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, все дальнейшие методики подготовки будут рассчитаны с учетом итальянского высокогорья, но при этом каждый спортсмен получит свой индивидуальный план.

Также Хованцев заявил, что не стоит сводить негативные результаты отечественных биатлонистов к недостаточной физической готовности.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в полемику с российским певцом Юрием Лозой.