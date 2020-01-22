Хованцев поделился мнением о чемпионате мира по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о ходе подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, все дальнейшие методики подготовки будут рассчитаны с учетом итальянского высокогорья, но при этом каждый спортсмен получит свой индивидуальный план.
Также Хованцев заявил, что не стоит сводить негативные результаты отечественных биатлонистов к недостаточной физической готовности.
Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в полемику с российским певцом Юрием Лозой.