Макгрегор порассуждал о реванше против Мейвезера
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением относительно возможного рематча против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.
В августе 2017 года непобежденный боксер одолел ирландца техническим нокаутом.
«Я видел пост Флойда про анонс нашего поединка... Это парень забыл упомянуть важную деталь: название моей компании! Да, реванш с Мейвезером будет, но когда придет время», – заявил Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 246.
Стоит отметить, что 19 января ирландская звезда ММА за 40 секунд победил Дональда Серроне.
Ранее в команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера.