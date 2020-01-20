Макгрегор порассуждал о реванше против Мейвезера

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением относительно возможного рематча против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

В августе 2017 года непобежденный боксер одолел ирландца техническим нокаутом.

«Я видел пост Флойда про анонс нашего поединка... Это парень забыл упомянуть важную деталь: название моей компании! Да, реванш с Мейвезером будет, но когда придет время», – заявил Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 246.

Стоит отметить, что 19 января ирландская звезда ММА за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Ранее в команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера.