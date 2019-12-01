Фанаты «Спартака» обнаружили гранату перед матчем с «Зенитом»

Болельщики столичного «Спартака» обнаружили гранату перед матчем с «Зенитом». Об этом сообщает Ofnews.

По информации источника, в течении десяти минут предмет, похожий на боевую гранату, лежал около входа в гостевой сектор.

Сотрудники правоохранительных органов долгое время не знали, как поступать в данной ситуации.

Спустя некоторое время один из них взял гранату и унес с собой в неизвестном направлении.

Как стало известно позднее, данная граната оказалась страйкбольной.

Ранее сообщалось, что игроки столичного «Спартака» Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо повздорили между собой во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».