Фанаты «Спартака» обнаружили гранату перед матчем с «Зенитом»
Болельщики столичного «Спартака» обнаружили гранату перед матчем с «Зенитом». Об этом сообщает Ofnews.
По информации источника, в течении десяти минут предмет, похожий на боевую гранату, лежал около входа в гостевой сектор.
Сотрудники правоохранительных органов долгое время не знали, как поступать в данной ситуации.
Спустя некоторое время один из них взял гранату и унес с собой в неизвестном направлении.
Как стало известно позднее, данная граната оказалась страйкбольной.
Ранее сообщалось, что игроки столичного «Спартака» Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо повздорили между собой во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Интересное от нашего подписчика:— Ofnews (@okolofnews) December 1, 2019
"При входе на гостевой сектор в СПб лежала вот такая штука, космонавтам сказали, после чего они минут 10-15 тупили над ней, после чего один из космонавтов подбежал, взял ее и скрылся в неизвестном направлении." pic.twitter.com/6ycPoRH4fb