Дзюба о хейтерах: они только лишь лают и хрюкают

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высказался об итогах матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, неадекватная часть болельщиков красно-белых способна извергать лишь один негатив.

«Главное то, что мы победили. Пока одни лают и хрюкают, мы движемся вперед. Это касается лишь сектантов и фашистов», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что фанаты столичного «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ.