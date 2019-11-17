Слуцкая назвала слабое место ученицы Тутберидзе Трусовой

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве, передает Sport24.

Трусова, которая тренируется в группе именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, стала второй в короткой программе, но выиграла произвольный прокат и по сумме двух выступлений стала первой. Стоит сказать, что 15-летняя фигуристка владеет четверными прыжками.

«Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела. Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок», — написала Слуцкая в своем Instagram.

Ранее Трусову назвали уникальной девочкой.