ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе. О данных планах он также сообщил президенту России Владимиру Путину.
«Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде», — цитирует Инфантино ТАСС.
Планы главы ФИФА также подтвердил помощник президента России Игорь Левитин, который в свою очередь отметил, что переговоры с Международной федерацией футбола по данной ситуации уже начались.
«Будем осматривать места во Владивостоке. Обсудим и решим, где лучше открыть футбольную школу и как реализовать проект», — заявил Левитин.
Восточный экономический форум во Владивостоке завершится 6 сентября.