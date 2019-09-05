ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе. О данных планах он также сообщил президенту России Владимиру Путину.

«Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде», — цитирует Инфантино ТАСС.

Планы главы ФИФА также подтвердил помощник президента России Игорь Левитин, который в свою очередь отметил, что переговоры с Международной федерацией футбола по данной ситуации уже начались.

«Будем осматривать места во Владивостоке. Обсудим и решим, где лучше открыть футбольную школу и как реализовать проект», — заявил Левитин.

Восточный экономический форум во Владивостоке завершится 6 сентября.