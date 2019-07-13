Уткин: Булыкин накандидатил себе на реальный срок

Популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что экс-футболист Дмитрий Булыкин собрал фальшивые подписи для выборов в Мосгордуму.

Об этом рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

«Похоже, Дмитрий Булыкин накандидатил себе на реальный срок. Антигосударственная деятельность, действия, направленные на подрыв избирательной системы, подделка документов… все признаки состава преступления.

Конечно, ему ничего не будет. Потому что так надо», — написал Уткин в своем телеграме.

Ранее Уткин сравнил заслуги Сергея Галицкого и Леонида Федуна.