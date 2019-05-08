Хабиб Нурмагомедов оценил камбэк «Ливерпуля»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал камбэк «Ливерпуля» в борьбе с каталонской «Барселоной» за выход в финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Красные выбили из розыгрыша каталонскую «Барселону». В первом матче сине-гранатовые одержали победу 3:0. Однако в ответной игре на «Энфилде» не смогли сохранить преимущество, уступив 0:4.

«Если у вас нет духа, тогда они идут к вам», — написал дагестанский боец смешанного стиля (ММА) в сторис инстаграма.

«Барселона» второй год подряд становится жертвой камбэка других команд. В сезоне-2017/2018 каталонцы обыграли «Рому» (4:1), а в ответном матче уступили 0:3 и покинули Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала.

Ранее «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов.