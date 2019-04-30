Тренер «Тоттенхэма» оценил шансы «Барселоны» на победу в ЛЧ

<img src="">

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».

Специалист уверен, что больше всего шансов поднять кубок турнира над головой у каталонской «Барселоны» из-за того, что в ее составе играет аргентинский форвард Лионель Месси.

«Если взглянуть на четвертьфинальные матчи, то не назову главных претендентов на победу. Но лично я считаю, что фаворитом является команда, в составе которой есть Лионель Месси, это «Барселона». Без Месси у всех полуфиналистов были бы равные шансы. Он является лучшим в мире, его мотивация — сражаться за Лигу чемпионов. Он на вершине много лет и будет там оставаться, сколько захочет», — цитирует аргентинского специалиста Goal.

«Барселона» сразится 1 мая с английским «Ливерпулем». «Тоттенхэм» 30 мая сыграет первый матч полуфинала с голландским «Аяксом».

Ранее наставник «Аякса» рассказал об ожиданиях от матча с «Тоттенхэмом».