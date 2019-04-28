Неймар признал неправоту в конфликте с болельщиком
Нападающий «ПСЖ» Неймар признал свою неправоту в инциденте с болельщиком «Ренна», передает «Советский спорт».
Конфликт произошел после финала Кубка Франции, где «Ренн» победил в серии пенальти. После матча Неймар вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков противника, а после ударил его в челюсть.
«Я поступил неправильно? Да. Но никто не может оставаться равнодушным», — написал футболист в комментариях в инстаграме.
Фанат же заявил, что он не оскорблял футболистов парижского клуба.
Ранее сообщалось, что хавбек «Ренна» поиздевался над «ПСЖ».