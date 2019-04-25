Роналду переманивает Гвардиолу у «Манчестер Сити»

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Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть на посту главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, передает «Советский спорт».

Как сообщает Marca, «Ювентус» может расстаться с ныне возглавляющим чемпионов Италии Массимилиано Аллегри уже предстоящим летом. Новый же тренер, по мнению руководства клуба, сможет внести необходимые изменения для победы в Лиге чемпионов.

Что касается Гвардиолы, то он работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» стали чемпионами Англии, дважды выиграли Кубок английской лиги, а также подняли над головой Суперкубок Англии.

Контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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