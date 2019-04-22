Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает «Рен ТВ».
Отмечается, что тело 26-летней спортсменки было найдено на козырьке подъезда одного из жилых домов на Кронштадтском бульваре. Обстоятельства смерти устанавливаются.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Амурской области выясняют обстоятельства убийства молодого наставника по карате, которое случилось в ночь на 18 апреля возле спорткомплекса города Белогорск.