Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве

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Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает «Рен ТВ».

Отмечается, что тело 26-летней спортсменки было найдено на козырьке подъезда одного из жилых домов на Кронштадтском бульваре. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Амурской области выясняют обстоятельства убийства молодого наставника по карате, которое случилось в ночь на 18 апреля возле спорткомплекса города Белогорск.