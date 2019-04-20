Бузова объяснила свою любовь к омскому «Авангарду»

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Российская певица Ольга Бузова рассказала о причинах поддержки, которую она оказывает омскому «Авангарду», передает «Советский спорт».

Бизнеследи часто посещает домашние игры хоккейного клуба в Балашихе.

«Все очень просто. 31 декабря я выпустила песню «Танцуй под Бузову» и запустила всероссийский флешмоб. А где-то в начале 2019 года увидела, как на одной из площадей города танцует талисман «Авангарда» Ястреб и фанаты. Я опубликовала видео в своих соцсетях. Позже руководство «Авангарда» пригласило меня на игру. Тогда ребята обыграли казанский «Ак Барс», забросив семь шайб. И во второй мой приход победителем также стал омский клуб», — цитирует Бузову официальный сайт КХЛ.

Ранее наставник «Авангарда» признал отсутствие слабых мест у ЦСКА.