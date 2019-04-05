После суда Кокорин так и не получил квалифицированной медпомощи

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников объяснил, почему вновь затягивается процедура допуска спортивного врача «Зенита» к форварду Александру Кокорину, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, решение о допуске медика должен вынести суд, а не следствие.

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В СИЗО у футболиста начало болеть прооперированное колено.

«Специализировавшийся на травме Александра доктор так и не провел осмотр. Суд заявил, что вопросы здоровья не относятся к его компетенции. Однако было указано, что для допуска медиков нужно разрешение органа, за которым Кокорин числится. И если раньше подпись требовалась от следователя, то теперь за это отвечает суд», — сказал Мельников.

Ранее защита Кокорина решила обжаловать продление ареста.