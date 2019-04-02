Лазукин начал экстренное оформление визы в Японию на ЧМ

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Победитель финала Кубка России 2019 года Андрей Лазукин начал срочное оформление японской визы на командный чемпионат мира в Фукуоке, сообщает ТАСС.

Фигурист заменил серебряного призера Олимпиады 2018 года Михаила Коляду, который пропустит мировое первенство в связи с проблемами со здоровьем, а именно из-за рецидива гайморита.

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«В пожарном порядке занимаемся оформлением визы», — заявил тренер спортсмена Алексей Мишин.

Соревнование будет проходить с 11 по 14 апреля.

Для 21-летнего Лазукина, который является молодым человеком фигуристки Елизаветы Туктамышевой, это будет дебют на чемпионате мира.

Ранее легендарная фигуристка не согласилась со словами Тутберидзе о титулах.