Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаева, а также другие фигуранты дела о хулиганстве и причинении вреда здоровью будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде, сообщает Sport24.
Суд будет проходить в закрытом режиме. Слушатели могут понаблюдать только за оглашением постановления по итогам заседания.
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Футболистов и других подозреваемых обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также в участии в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным.
Предварительное заседание состоится 3 апреля.
Ранее жалоба по делу Кокорина была отправлена в Европейский суд по правам человека