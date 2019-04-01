Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаева, а также другие фигуранты дела о хулиганстве и причинении вреда здоровью будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде, сообщает Sport24.

Суд будет проходить в закрытом режиме. Слушатели могут понаблюдать только за оглашением постановления по итогам заседания.

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Футболистов и других подозреваемых обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также в участии в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Предварительное заседание состоится 3 апреля.

Ранее жалоба по делу Кокорина была отправлена в Европейский суд по правам человека