Виталий Кличко высказался о возможном возвращении брата на ринг

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Мэр Киева Виталий Кличко поделился мнением о возможном возвращении брата Владимира Кличко на ринг, передает «Советский спорт».

«Ему уже ничего и никому не нужно доказывать. Он долгое время был чемпионом мира. Если он примет решение возобновить карьеру и будет к этому готов, он получит полную поддержку от меня. Но он не должен возвращаться в спорт ради денег.

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После завершения карьеры он и без этого стал успешным бизнесменом», — цитирует Виталия Кличко Sport1.de.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира бросил вызов Владимиру Кличко.