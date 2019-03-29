Виталий Кличко высказался о возможном возвращении брата на ринг
Мэр Киева Виталий Кличко поделился мнением о возможном возвращении брата Владимира Кличко на ринг, передает «Советский спорт».
«Ему уже ничего и никому не нужно доказывать. Он долгое время был чемпионом мира. Если он примет решение возобновить карьеру и будет к этому готов, он получит полную поддержку от меня. Но он не должен возвращаться в спорт ради денег.
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После завершения карьеры он и без этого стал успешным бизнесменом», — цитирует Виталия Кличко Sport1.de.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира бросил вызов Владимиру Кличко.