Полиция задержала возможного убийцу экс-бойца ММА

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве в одном из кафе города Тейково Ивановской области бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Ахмеда Гасанова, сообщает РИА «Новости».

В правоохранительных органах рассказали о возможном убийце.

«Установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

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Следователями назначена экспертиза, а также изъято предположительное орудие преступления — охотничье ружье 12 калибра.

Потасовка, в которой погиб Гасанов, случилась в ночь на 24 февраля. По словам очевидцев, один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять. У спортсмена обнаружили огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.

Ранее известный немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе.