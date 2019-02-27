Полиция задержала возможного убийцу экс-бойца ММА
Полиция задержала подозреваемого в убийстве в одном из кафе города Тейково Ивановской области бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Ахмеда Гасанова, сообщает РИА «Новости».
В правоохранительных органах рассказали о возможном убийце.
«Установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
Следователями назначена экспертиза, а также изъято предположительное орудие преступления — охотничье ружье 12 калибра.
Потасовка, в которой погиб Гасанов, случилась в ночь на 24 февраля. По словам очевидцев, один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять. У спортсмена обнаружили огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.
Ранее известный немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе.