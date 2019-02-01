Чешский хоккеист оценил игру Овечкина

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Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает «Советский спорт».

«Овечкин сильно добавил в игре. Раньше он был чистым снайпером, а сейчас он стал намного более сильным хоккеистом, чем пять лет назад. Да, он все еще забрасывает много шайб, но при этом еще и способен создать момент», — приводит слова спортсмена Idnes.cz.

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Ягр также рассказал о требованиях болельщиков к Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«НХЛ — это бизнес, который строится в угоду зрительской аудитории. Зрители хотят видеть поражения 6:7, а не борьбу в углах площадки, которая может завершиться победой 1:0. На стадионы в Северной Америке приходят люди, которые хотят веселиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил личный рекорд в НХЛ.